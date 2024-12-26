В одній з областей тимчасово припинять відключати світло: що відомо

Окупанти потужно вдарили по Харківщині на Різдво.

У Харкові та Харківській області тимчасово скасували відключення світла. Електрику не відключатимуть, доки скрізь не відновлять опалення та гаряче водопостачання.

Про це заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє "Суспільне".

За його словами, напередодні місцева влада досягнула домовленостей з прем'єром Денисом Шмигалем, а також профільними міністерствами щодо зняття лімітів з енерговикористання на території Харкова та області.

"Це означає, що відключення до мешканців застосовуватися наразі не будуть, поки не буде нормалізована ситуація з теплопостачанням і постачанням гарячої води. Це принципова позиція уряду для того, щоб підтримати харків'ян", - пояснив очільник ОВА.

Синєгубов також поінформував, що вчора російські військові атакували Харків 13 ракетами: С-300, С-400, "Іскандер", Х-59. Крім того, після ракетної атаки окупанти використали 17 Shahed.

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомили про графіки відключень світла на 26 грудня. Обленерго задіюватимуть одну та півтори черги відключень.

Прикарпаття і Харків без світла і тепла! Ракетна атака на Різдво

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