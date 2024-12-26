Експерт повідомив, як довго в Україні триватимуть відключення світла

Обсяг обмежень залежить від температури повітря.
В Україні відключення світла триватимуть принаймні п'ять-сім днів. Втім, обмеження можуть затягнутися залежно від погодних умов.
Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі "Ранок.LIVE".
За його словами, в Україні блекауту не буде. Однак якщо почнуться морози, то обмеження посиляться за будь-яких сценаріїв.
"За того технічного складу, що ми маємо зараз в енергосистемі, ці обмеження посиляться, якщо стане -5…-10°C. Тобто буде не півтори черги, а буде три. До цього теж треба бути готовими. Це цілком можливо", - каже Олександр Харченко.
Нагадаємо, до відключень світла в Україні повернулися після ударів армії РФ 25 грудня. Зазначається: поки що повністю скасувати обмеження електропостачання, на жаль, швидко не вдасться. Тож графіки відключень діятимуть деякий час.
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