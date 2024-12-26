Эксперт сообщил, как долго в Украине будут продолжаться отключения света

В Украине отключение света продлится минимум пять-семь дней. Впрочем, ограничения могут затянуться в зависимости от погодных условий.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "Утро.LIVE".

По его словам, в Украине блекаута не будет. Однако, если начнутся морозы, то ограничения усилятся при любых сценариях.

"При том техническом составе, который мы имеем сейчас в энергосистеме, эти ограничения усилятся, если станет -5…-10°C. То есть будет не полторы очереди, а будет три. К этому тоже нужно быть готовым. Это вполне возможно", — говорит Александр Харченко.

Напомним, к отключениям света в Украину вернулись после ударов армии РФ 25 декабря. Отмечается: пока полностью отменить ограничение электроснабжения, к сожалению, быстро не удастся. Так что графики отключений будут действовать некоторое время.

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