Эксперт сообщил, как долго в Украине будут продолжаться отключения света

Объем ограничений зависит от температуры воздуха.
В Украине отключение света продлится минимум пять-семь дней. Впрочем, ограничения могут затянуться в зависимости от погодных условий.
Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "Утро.LIVE".
По его словам, в Украине блекаута не будет. Однако, если начнутся морозы, то ограничения усилятся при любых сценариях.
"При том техническом составе, который мы имеем сейчас в энергосистеме, эти ограничения усилятся, если станет -5…-10°C. То есть будет не полторы очереди, а будет три. К этому тоже нужно быть готовым. Это вполне возможно", — говорит Александр Харченко.
Напомним, к отключениям света в Украину вернулись после ударов армии РФ 25 декабря. Отмечается: пока полностью отменить ограничение электроснабжения, к сожалению, быстро не удастся. Так что графики отключений будут действовать некоторое время.
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