Як використовувати цибулю в господарстві: про це майже ніхто не знає

Виявляється, цей овоч можна використовувати не лише для приготування страв, він також може бути вкрай корисним у побуті.
Розповідаємо, як використовувати цибулю для побутових справ. Вам неодмінно сподобаються такі лайфгаки.
Як використовувати цибулю для побутових потреб: корисні трюки
- Усуває сторонні запахи. Про це мало хто знає, однак цибуля має абсорбувальний ефект, тобто може вбирати в себе всі неприємні запахи. Наприклад, якщо у вас неприємний запах у холодильнику чи ви пофарбували щось у своєму домі, цей овоч стане в пригоді. Розріжте цибулю навпіл, покладіть до глибокої ємності з водою та залиште на кілька годин біля джерела неприємного запаху. Разом із запахом цибулі підуть інші неприємні запахи.
- Очищає іржу. Такий трюк допоможе вам позбутися іржі на металевих поверхнях каструль, сковорідок чи столових приборів. Подрібніть овоч до утворення пюре та нанесіть на металеву поверхню, яка потребує чищення. Через декілька хвилин потріть поверхню м’якою губкою – і ваше улюблене кухонне начиння сяятиме, наче нове. Такий спосіб чищення екологічний, проте вкрай ефективний.
- Відлякує комах. Влітку цибуля може стати справжнім порятунком від комарів чи плодових мушок. Також запах цибулі не люблять мурахи. Просто розріжте цибулю навпіл та покладіть на підвіконня чи в те місце, де скупчуються непрохані гості.
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