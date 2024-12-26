У Сумах сталися вибухи

Вдень 26 грудня у Сумах було чути вибухи. У місті кілька разів сталися вибухи. Від 10:52 в сумській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили моніторингові канали та місцеві медіа.

"У Сумах було чутно звук вибуху", - повідомило "Суспільне" об 11:57. Знову гучно в місті було о 12:03.

Зауважимо, що Повітряні сили інформували про безпілотники, які фіксувати над територією регіону. Окрім того, військові попереджали про запуски КАБів у напрямку Сум.

Як повідомлялося, вночі російська армія атакувала Україну дронами. Сили ППО знищили 20 дронів. У чотирьох регіонах країни сталися вибухи.

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