В Сумах произошли взрывы

Днем 26 декабря в Сумах слышались взрывы. В городе несколько раз произошли взрывы. С 10:52 в Сумской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили мониторинговые каналы и местные медиа.

"В Сумах был слышен звук взрыва", — сообщило "Суспільне" в 11:57. Снова громко в городе было в 12:03.

Заметим, что воздушные силы информировали о беспилотниках, которые фиксировать над территорией региона. Кроме того, военные предупреждали о запусках КАБов в направлении Сум.

Как сообщалось, ночью российская армия атаковала Украину дронами. Силы ПВО уничтожили 20 дронов. В четырех регионах страны произошли взрывы.

Читайте также: