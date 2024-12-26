В Сумах произошли взрывы

Военные предупреждали о КАБах.
Днем 26 декабря в Сумах слышались взрывы. В городе несколько раз произошли взрывы. С 10:52 в Сумской области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили мониторинговые каналы и местные медиа.
"В Сумах был слышен звук взрыва", — сообщило "Суспільне" в 11:57. Снова громко в городе было в 12:03.
Заметим, что воздушные силы информировали о беспилотниках, которые фиксировать над территорией региона. Кроме того, военные предупреждали о запусках КАБов в направлении Сум.
Как сообщалось, ночью российская армия атаковала Украину дронами. Силы ПВО уничтожили 20 дронов. В четырех регионах страны произошли взрывы.