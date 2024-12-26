В Росії зробили нову заяву про перемир'я в Україні

В РФ кажуть, мовляв, готові до консультацій з адміністрацією Трампа.

У Росії цинічно заявили, що нібито перемир'я в Україні зараз "стало б шляхом у нікуди". Мовляв, "порожні розмови" не влаштовують Москву.

Таку думку висловив міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров.

"Перемир'я зараз стало б шляхом у нікуди, потрібні остаточні юридичні домовленості", – нахабно висловився Лавров.

За словами російського міністра, мовляв, РФ не висуває "попередніх умов щодо переговорів". Нібито зараз умови полягають у тому, щоб виконати "попередні вимоги".

Окрім того, Лавров заявив, нібито Кремль готовий до консультацій з адміністрацією новообраного президента США Дональда Трампа щодо України. Очільник МЗС РФ наголосив: Москва сподівається, "що в Білому домі вникнуть у причини конфлікту" (війни в Україні – Ред.).

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили про відсутність перспектив для миру в Україні 2025 року. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров визнав, що “підтримка України у Вашингтоні має твердий двопартійний консенсус”.

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