Mirage 2000-5F: що змінять французькі винищувачі для Повітряних сил України

Французькі Mirage будуть працювати у тандемі з американськими F-16, які забезпечать прикриття з повітря.

Франція передає Україні винищувачі Mirage 2000-5F, які мають розширити можливості авіації Сил оборони. Однак про участь у повітряних боях поки не йдеться.

Про це розповів полковник Повітряних сил України, льотчик-випробувач Олександр Лиходід в ефірі “Київ24”.

За словами Лиходіда, Франція має до трьох десятків таких літаків, які для України будуть модернізовані під специфіку війни.

“Російська авіація має серйозні переваги, зокрема ракети та літаки Су-35 і Су-30СМ, які перевищують можливості Mirage. Тому їхнє основне завдання — не повітряні бої, а застосування ракет класу ‘повітря-земля’, таких як SCALP та інші французькі аналоги. Вони посилять наші можливості на рівні з Су-25 та Су-24”, — зазначив він.

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Полковник також наголосив, що Україні потрібна будь-яка авіація, здатна нести озброєння для боротьби з агресором. Французькі Mirage будуть працювати у тандемі з американськими F-16, які забезпечать прикриття з повітря.

“Mirage виконуватимуть завдання по наземних цілях, а F-16 будуть виступати як перехоплювачі. Це складне завдання, але воно може бути успішно реалізоване. У цьому процесі також братимуть участь Міг-29, Су-24, а прикриття зверху надаватимуть F-16”, — пояснив Лиходід.

Він також розповів про ключові фактори, які впливають на терміни постачання літаків.

“Перший — це технічний стан літаків. Вони будуть модернізовані для бойових умов, зокрема засобами РЕБ. Другий — це підготовка льотного складу, третій — технічного персоналу. І ще один важливий аспект — забезпечення наземного обслуговування в умовах війни. Це комплексне завдання, але я впевнений, що ми з ним впораємося”, — зазначив полковник.

Кількість літаків, які Україна отримає, залежить від політичних рішень, стану літаків та часу, необхідного на їхнє переобладнання.

Нагадаємо, що українські пілоти та механіки завершили піврічний курс підготовки на французьких багатофункціональних винищувачах Mirage 2000-5F.