27 грудня — яке церковне свято, як вберегти худобу від хвороб і нещасть

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 27 грудня, в православному календарі день пам’яті святого апостола первомученика і архідиякона Стефана.Стефан походив із єврейського роду, ймовірно, з діаспори, оскільки його ім'я грецьке. Він був одним із семи перших дияконів, яких обрали апостоли для служіння в Єрусалимській Церкві. Диякони допомагали в розподілі милостині та піклуванні про бідних, а також брали участь у проповіді Євангелія. Архідиякон Стефан виділявся серед інших своєю мудрістю, благочестям і даром Святого Духа.

Стефан активно проповідував Євангеліє серед євреїв, особливо в синагогах. Його проповідь була настільки потужною, що багато людей наверталися до віри у Христа. Однак це викликало опір з боку юдейських релігійних лідерів, які не могли спростувати його слів і звинувачували його у богохульстві.

Стефана схопили та привели на суд Синедріону. Його звинувачували в тому, що він нібито виступав проти Закону Мойсея та Храму. На суді Стефан промовив натхненну промову, де виклав історію спасіння, показавши, що Ісус Христос є виконанням усіх пророцтв і обітниць Старого Завіту. Він також звинуватив юдейських лідерів у тому, що вони постійно противляться Божій волі. Ця промова викликала лють серед слухачів. Його засудили до смерті через побиття камінням. Перед смертю Стефан побачив відкрите небо і Ісуса Христа, який стояв праворуч Бога, і промовив: "Господи Ісусе, прийми дух мій!". Потім, ставши на коліна, він вигукнув: "Господи, не залічи їм цього гріха!". Після цих слів він помер. (Дії 6:8–7:60).

Прикмети 27 грудня

Народні прикмети 27 грудня / Фото: Unsplash

Яка погода, таким буде лютий.

Хмари проти вітру пливуть — до снігопаду.

Часто змінюється погода протягом дня — такою вона залишатиметься до кінця зими.

Що завтра не можна робити

Цього дня навіть вдома не варто ходити в брудному чи зношеному одязі — це принесе біди та нещастя. Не слід кричати на коней та іншу домашню худобу, інакше будуть проблеми зі здоров'ям.

Що можна робити завтра

Особливо доглядали 27 грудня за кіньми, тому що святий апостол Стефан вважався їхнім покровителем (а також пастухів). Худобі розчісували гриву, міняли підкови, давали їм різноманітні частування.

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