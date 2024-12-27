Стрижка за місячним календарем: науковці відповіли, як це впливає на волосся

Здавна люди вірили у вплив Місяця на життя.

Від давніх часів у багатьох культурах вірили, що Місяць впливає на ріст волосся. Стрижки відповідно до місячних фаз час від час була актуально.

Чи є бодай якась наукова основа для цього переконання, повідомляє видання Marca з посиланням на науковців.

Місяць проходить кілька фаз протягом приблизно 29,5 днів:

молодик: Місяць не видно із Землі;

Місяць не видно із Землі; зростальний Місяць: освітлена частина Місяця починає збільшуватися;

освітлена частина Місяця починає збільшуватися; повний Місяць: Місяць повністю освітлений;

Місяць повністю освітлений; Місяць, що спадає: освітлена частина починає зменшуватися.

"Кожна місячна фаза має свої особливості та символіку в різних культурах, що призвело до переконання, що ці фази можуть впливати на ріст волосся", - пише видання.

Деякі традиції та вірування пропонують:

стрижка під час зростального Місяця може сприяти більш швидкому і рясному росту;

стрижка під час спадного Місяця може призвести до уповільнення росту, але здоровішого волосся та меншої схильності до посічених кінчиків.

Втім, з наукової точки зору ця теорія не має переконливих доказів, йдеться у матеріалі. Зазначається, що жодне масштабне наукове дослідження не підтвердило зв'язку між фазами Місяця та фізіологічними процесами росту волосся.

Ріст волосся залежить від трьох факторів:

Генетика - основний чинник, що визначає швидкість і густоту росту волосся. Стан здоров’я - гормональний баланс, харчування, рівень стресу та догляд за волоссям. Вікові зміни - з віком швидкість росту волосся зазвичай сповільнюється.

"Місячні фази, хоча й впливають на деякі природні явища, такі як припливи та відпливи, не мають помітного впливу на людський організм у контексті росту волосся", - наголошують науковці.

Нагадаємо, багато хто вважає, що тонке волосся — це незмінний стан, з яким нічого не вдієш. Однак експерти спростовують цей міф, бо перетворити волосся на розкішну шевелюру допоможе лавровий лист.

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