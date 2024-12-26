Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 27 грудня?

День, коли до сварок та конфліктів будуть схильні навіть спокійні та емоційно врівноважені люди. Оскільки результатом таких зіткнень можуть виявитися серйозні проблеми у взаєминах, необхідно – за можливості – їх уникати. Проблеми, що виникли в цей час, можуть затягнути, як трясовина, тому не рекомендується їх запускати – необхідно вирішити всі непорозуміння по гарячих слідах.

Овен

Овнам зірки радять зосередитися на виконанні професійних обов'язків – саме тут на них чекає талан, якого вони зараз так потребують. Щоправда тут спрацює цікавий, але несподіваний закон: чим меншим і, здавалося б, незначнішим буде проєкт, тим серйозніший успіх чекає на представників знака, тому їм не варто гнатися за масштабними справами – сенсу в такій роботі не буде.

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