Ситуація на фронті загострюється: Генштаб повідомив деталі

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 171 бойове зіткнення.

Про це повідомив Генштаб.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак окупантів.

За підтримки авіації на Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів.

Вчора агресор чотири рази штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки та Григорівки на Сіверському напрямку. Успіху не мав.

Чотири штурми відбулись минулої доби на Краматорському напрямку у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Олександро-Шультине.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Диліївка та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові та наступальні дії агресора.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 23 ворожі штурми. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Андріївка та Курахове.

На Времівському напрямку противник здійснив 24 штурми наших позицій.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не здійснював.

На Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Новоандріївка загарбники здійснили одну марну спробу потіснити наших оборонців із займаних позицій.

На Придніпровському напрямку російські загарбники три рази атакували наші позиції. Зазнавши втрат, відійшли.

На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 20 атак противника, ворог завдав 424 артилерійські обстріли, зокрема 30 - із реактивних систем залпового вогню, зідйснив 24 авіаційних удари, скинувши 34 КАБи.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Раніше Генштаб повідомив, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1650 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 18 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, засіб ППО, 28 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 82 одиниці автомобільної техніки та одиницю спецтехніки окупантів.

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