Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Росіяни втратили багато техніки, зокрема, 28 дронів.
Станом на ранок 27 грудня 2024 року ЗСУ знищили 782 510 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1650 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
- особового складу ‒ близько 782 510 (+1650) осіб / persons,
- танків ‒ 9644 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19951 (+18) од,
- артилерійських систем – 21379 (+22) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1032 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20999 (+28),
- крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32262 (+82) од,
- спеціальна техніка ‒ 3668 (+1).
Нагадаємо, розвідка Південної Кореї повідомила про втрати солдатів армії Північної Кореї в Курській області.
Читайте також: