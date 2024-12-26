У ЗСУ повідомили, як їм вдається стримувати лінію фронту

Військовослужбовці Сил оборони України у польових умовах вигадують нові технічні засоби для знищення ворога на війні.

Про це заявив командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

З його слів, саме такі технічні засоби допомагають утримувати лінію фронту та завдавати російським окупантам критичне ураження.

"Дуже добре зарекомендували себе протипіхотні міни та магнітні детонатори для протитанкових мін, виготовлені в кустарних умовах. Підрозділи, які опанували важкі дрони, у вільний від штурмів час, засівають ними підходи та підʼїзди противника ... Результати роботи дуже добре відслідковуються як на ворожих, так і на наших медіа ресурсах", - заявив Бунятов.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни заявили, що збільшення втрат російської бронетехніки протягом більшої частини 2024-го може вплинути на темпи просування армії країни-агресорки на деяких ділянках фронту.

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