Аналітики повідомили, що може вплинути на темпи атак армії РФ на фронті

Збільшення втрат російської бронетехніки протягом більшої частини 2024-го може вплинути на темпи просування армії країни-агресорки РФ на деяких ділянках фронту.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що джерело в соціальних мережах, яке відстежує російські військові склади за супутниковими знімками, 22 грудня поділилося оновленою оцінкою російських танкових і бронетанкових складах. Зазначається, шо на зберіганні в армії РФ залишилося 47% довоєнних танкових запасів, 52% довоєнних запасів бойових машин піхоти та 45% довоєнних запасів бронетранспортерів.

Окрім того, зазначається, що окупанти використовували всі танки Т-90 і більшу частину танків Т-80, які вони мали до повномасштабного вторгнення. Втім, на зберіганні залишається велика частина старих танків Т-72, Т-64/62 і Т-54/55. Ймовірно, їх окупанти не зможуть використовувати, бо ця бойова техніка могла деградувати під впливом погоди та з плином років.

В ISW повідомили, що не мають можливості незалежно перевірити характеристику якості різних російських танків і бронемашин, надану джерелом. Адже армія РФ може використовувати старі танки для ремонту новіших моделей, які діють у боях проти Сил оборони України. Цей фактор важко визначити тільки на основі супутникових знімків, заявили в Інституті.

Крім того, у росіян також можуть бути додаткові бронемашини та танки на критих складах, які не можна відстежити із супутників.

Обмеження в бронетехніці в російських сил, як повідомляють в ISW, імовірно, різняться за секторами фронту, оскільки армія РФ провела батальйонні механізовані наступи на Сіверському напрямку 2 листопада і 15 грудня, а також посилений ротний механізований наступ на Куп’янському напрямку 19 жовтня. Російські окупанти, дислоковані на Сіверському та Куп’янському напрямках, — районах з відносно нижчим темпом штурмів протягом останніх кількох місяців.

Можливо, вважають в ISW, саме тому наразі росіяни не зазнавали втрат у бронетехніці з такою ж інтенсивністю, як окупанти на Покровському та Курахівському напрямках.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили про втрати Росії станом на 24 грудня. Зазначається, що вже знищено 777 720 солдатів-окупантів. За минулу добу ліквідовано ще 1630 військових РФ.

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