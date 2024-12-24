Втрати Росії станом на 24 грудня: Генштаб оновив дані

Знищено багато ворожої техніки.
Станом на ранок 24 грудня 2024- го ЗСУ знищили 777 720 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1630 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 777 720 (+1630) осіб,
- танків ‒ 9624 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19915 (+30) од,
- артилерійських систем – 21323 (+10) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1030 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20834 (+44),
- крилаті ракети ‒ 2948 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32086 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 3667 (+3).
Нагадаємо, спецпосланець Дональда Трампа щодо війни в Україні Кіт Келлог порівняв втрати Росії та України у війні.
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