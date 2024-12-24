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Втрати Росії станом на 24 грудня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 24 грудня: Генштаб оновив дані

Фото: Associated Press

Знищено багато ворожої техніки.

Станом на ранок 24 грудня 2024- го ЗСУ знищили 777 720 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1630 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 777 720 (+1630) осіб,
  • танків ‒ 9624 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19915 (+30) од,
  • артилерійських систем – 21323 (+10) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1030 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20834 (+44),
  • крилаті ракети ‒ 2948 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 32086 (+47) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3667 (+3).

Нагадаємо, спецпосланець Дональда Трампа щодо війни в Україні Кіт Келлог порівняв втрати Росії та України у війні. 

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