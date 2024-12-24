Втрати Росії станом на 24 грудня: Генштаб оновив дані

Знищено багато ворожої техніки.

Станом на ранок 24 грудня 2024- го ЗСУ знищили 777 720 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1630 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 777 720 (+1630) осіб,

танків ‒ 9624 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 19915 (+30) од,

артилерійських систем – 21323 (+10) од,

РСЗВ – 1256 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1030 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20834 (+44),

крилаті ракети ‒ 2948 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 32086 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 3667 (+3).

Нагадаємо, спецпосланець Дональда Трампа щодо війни в Україні Кіт Келлог порівняв втрати Росії та України у війні.

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