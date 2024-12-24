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У Хмельницькій області лунають потужні вибухи
У Хмельницькій області лунають потужні вибухи
доповнюється
Зранку вівторка, 24 грудня, Хмельницькій області лунають потужні вибухи.
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