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У Хмельницькій області лунають потужні вибухи

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доповнюється

Зранку вівторка, 24 грудня, Хмельницькій області лунають потужні вибухи.

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