Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 24 грудня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.

Нові групи БпЛА на сході Харківщини, курс - західний.

БпЛА на Сумщині, курс північно-західний (Чернігівська область).

БпЛА на Полтавщині у напрямку Миргорода з північного сходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ та низку областей охопила повітряна тривога.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни хочуть створити новий рід військ.

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