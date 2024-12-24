Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 24 грудня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.
- Нові групи БпЛА на сході Харківщини, курс - західний.
- БпЛА на Сумщині, курс північно-західний (Чернігівська область).
- БпЛА на Полтавщині у напрямку Миргорода з північного сходу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ та низку областей охопила повітряна тривога.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни хочуть створити новий рід військ.
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