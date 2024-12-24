Астрологічний прогноз на 25 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: потужна енергетика нинішнього місячного дня може нести негативний заряд, тому дуже важливо стримувати недобрі пориви у себе та не звертати увагу на сплески емоцій в інших.

Символ дня: крокодил.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий цвіт дня: каштановий.

Щасливе каміння дня: крокодиліт, чорний нефрит.

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, рідко бувають небезпечними, але затягуються на тривалий час, тому не варто зволікати з їх лікуванням.

Харчування дня: від м'яса та риби бажано відмовитися на користь молочних та кисломолочних продуктів.

Стрижка дня: від будь-яких маніпуляцій із волоссям краще відмовитися.

Магія та містика дня: магічними діями можуть займатися лише професіонали у цій галузі.

Сни дня: сни ночі можуть підказати відповідь на важливе питання.

Табу дня: не можна потурати своїм емоціям – вони можуть завести, як то кажуть, не в той бік.

Цитата дня: «Усі шкодують слабких, а заздрість треба заробити» (Арнольд Шварценеггер).

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