На Сумщині пролунав 61 вибух

Ситуація на прикордонні станом на 21.00 23 грудня 2024

Протягом минулої доби загарбники здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 61 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Хутір-Михайлівська громади.

Хутір-Михайлівська громада: відбулася атака FPV-дронів (2 вибухи).

Великописарівська громада: ворог бив з РСЗВ (24 вибухів), артилерії (6 вибухів), мінометів (9 вибухів) та скинув ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Краснопільська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.

Хотінська громада: завдано атаку FPV-дронами (3 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл (9 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).



Путивльська громада: зафіксовано атаку FPV-дрона (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники вдарили по цивільному населенню міста Куп'янськ.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна рятується від енергетичної кризи нестандартними заходами.

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