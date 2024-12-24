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В Сумской области раздался 61 взрыв

В Сумской области раздался 61 взрыв

Враг продолжает обстреливать Сумщину (фото иллюстративный) / Фото: Getty Images

Ситуация на пограничном состоянии на 21.00 23 декабря 2024

За прошедшие сутки захватчики совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксирован 61 взрыв.

  • Хутор-Михайловская община: произошла атака FPV-дронов (2 взрыва).
  • Великописаревское общество: враг бил из РСЗО (24 взрывов), артиллерии (6 взрывов), минометов (9 взрывов) и сбросил ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
  • Краснопольское общество: 2 мины сбросили россияне на территорию общины.
  • Хотинская община: нанесена атака FPV-дронами (3 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
  • Белопольское общество: осуществлен минометный обстрел (9 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
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  • Путивльская община: зафиксирована атака FPV-дрона (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики ударили по гражданскому населению города Купянск.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина спасается от энергетического кризиса нестандартными мерами.

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