В Сумской области раздался 61 взрыв

Ситуация на пограничном состоянии на 21.00 23 декабря 2024

За прошедшие сутки захватчики совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксирован 61 взрыв.

Хутор-Михайловская община: произошла атака FPV-дронов (2 взрыва).

Великописаревское общество: враг бил из РСЗО (24 взрывов), артиллерии (6 взрывов), минометов (9 взрывов) и сбросил ВОГ с БПЛА (2 взрыва).

Краснопольское общество: 2 мины сбросили россияне на территорию общины.

Хотинская община: нанесена атака FPV-дронами (3 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

Белопольское общество: осуществлен минометный обстрел (9 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).



Путивльская община: зафиксирована атака FPV-дрона (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики ударили по гражданскому населению города Купянск.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина спасается от энергетического кризиса нестандартными мерами.

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