Астрологический прогноз на 25 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: мощная энергетика нынешнего лунного дня может нести негативный заряд, поэтому очень важно сдерживать недобрые порывы у себя и не обращать внимание на всплески эмоций у других.

Символ дня: Крокодил.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: каштановый.

Счастливые камни дня: крокодилит, черный нефрит.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, редко бывают опасными, но затягиваются на длительное время, поэтому не стоит медлить с их лечением.

Питание дня: от мяса и рыбы желательно отказаться в пользу молочных и кисломолочных продуктов.

Стрижка дня: от любых манипуляций с волосами лучше отказаться.

Магия и мистика дня: магическими действиями могут заниматься только профессионалы в этой области.

Сны дня: сны нынешней ночи могут подсказать ответ на важный вопрос.

Табу дня: нельзя потакать своим эмоциям – они могут завести, что называется, не в ту сторону.

Цитата дня: «Все жалеют слабых, зависть же нужно заработать» (Арнольд Шварценеггер).

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