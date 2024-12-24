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Астрологический прогноз на 25 декабря

Астрологический прогноз на 25 декабря

Крокодил - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: мощная энергетика нынешнего лунного дня может нести негативный заряд, поэтому очень важно сдерживать недобрые порывы у себя и не обращать внимание на всплески эмоций у других. 

Символ дня: Крокодил. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: каштановый. 

Счастливые камни дня: крокодилит, черный нефрит.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, редко бывают опасными, но затягиваются на длительное время, поэтому не стоит медлить с их лечением. 

Питание дня: от мяса и рыбы желательно отказаться в пользу молочных и кисломолочных продуктов. 

Стрижка дня: от любых манипуляций с волосами лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: магическими действиями могут заниматься только профессионалы в этой области. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут подсказать ответ на важный вопрос. 

Табу дня: нельзя потакать своим эмоциям – они могут завести, что называется, не в ту сторону. 

Цитата дня: «Все жалеют слабых, зависть же нужно заработать» (Арнольд Шварценеггер). 

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