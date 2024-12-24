В Хмельницкой области раздаются мощные взрывы

В частности, опасность для Староконстантинова.
Утром вторника, 24 декабря, Хмельницкой области раздаются мощные взрывы. В регионе с 05:54 до 07:06 была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает корреспондентка ТСН.ua.
"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.
Воздушные силы фиксировали беспилотники на территории Хмельницкой области. Военные предупреждали об угрозе беспилотников для Староконстантинова.
Как сообщалось, в течение ночи российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА. В ряде областей фиксировали дроны. Была объявлена воздушная тревога.