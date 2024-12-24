В Хмельницкой области раздаются мощные взрывы

В частности, опасность для Староконстантинова.

Утром вторника, 24 декабря, Хмельницкой области раздаются мощные взрывы. В регионе с 05:54 до 07:06 была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН.ua.

"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.

Воздушные силы фиксировали беспилотники на территории Хмельницкой области. Военные предупреждали об угрозе беспилотников для Староконстантинова.

Как сообщалось, в течение ночи российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА. В ряде областей фиксировали дроны. Была объявлена воздушная тревога.

Читайте также: