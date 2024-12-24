США наращивают производство ракет, часть из которых достанется Украине

Пентагон заключил контракт с компанией Williams International на сумму 253,7 миллиона долларов, которые будут направлены на увеличение производства ракет. Часть ракет будет передана Украине в рамках помощи по защите от российских захватчиков.

Об этом говорится на сайте Пентагона.

В сообщении указывается, что новый контракт предоставит компании Williams International возможность расширить производственные мощности по выпуску газотурбинных двигателей. Это необходимо для увеличения выпуска оружия:

противокорабельных ракет Harpoon;

ракет класса "воздух-земля" AGM-158 JASSM;

противокорабельных ракет большой дальности AGM-158C LRASM;

крылатых ракет Tomahawk и других видов высокоточного ударного вооружения.

Для реализации контракта используют средства, предусмотренные Законом о дополнительных ассигнованиях на нужды безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и Украине на 2024 год.

Сообщается, что новое соглашение является частью пяти наград, выданных офисом программы DPAP с начала 2025 финансового года на общую сумму 290,8 миллиона долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия угрожает ударом по Киеву ракетами из Северной Кореи.

Кроме того, мы ранее информировали, что Игнат объяснил, почему сбитые в Киеве ракеты наделали много бед.

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