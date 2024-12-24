США нарощують виробництво ракет, частина з яких дістанеться Україні

Пентагон уклав контракт з компанією Williams International на суму 253,7 мільйона доларів, які будуть с спрямовані на збільшення виробництва ракет. Частина ракет буде передана Україні в рамках допомоги для захисту від російських загарбників.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

У повідомленні вказується, що новий контракт надасть компанії Williams International змогу розширити виробничі потужності з випуску газотурбінних двигунів. Це необхідно для збільшення випуску зброї:

протикорабельних ракет Harpoon;

ракет класу "повітря-земля" AGM-158 JASSM;

протикорабельних ракет великої дальності AGM-158C LRASM;

крилатих ракет Tomahawk та інших видів високоточного ударного озброєння.

Для реалізації контракту використовують кошти, передбачені Законом про додаткові асигнування на потреби безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні та в Україні на 2024 рік.

Повідомляється, що нова угода є частиною з п’яти нагород, виданих офісом програми DPAP з початку 2025 фінансового року на загальну суму 290,8 мільйона доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія погрожує ударом по Києву ракетами з Північної Кореї.

Крім того, ми раніше інформували, що Ігнат пояснив, чому збиті у Києві ракети наробили багато лиха.

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