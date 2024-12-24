Російські військові просуваються у Курській області: деталі від ISW

Війська Російської Федерації нещодавно просунулися в межах "українського плацдарму" в Курській області.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Геолокаційні кадри за 23 грудня показують, що ЗСУ відбили російський механізований штурм розміром у підсилений взвод на південь від Кругленького. Це вказує на те, що росіяни просунулися дорогою Новоіванівка - Мала Локня на південь від села, йдеться у звіті. Війська РФ також продовжували штурмові дії в районі Кругленького, Погребків та Мартинівки.

Головне управління розвідки Міноборони України 23 грудня повідомило, що в ОЕЗ "Алабуга" в Республіці Татарстан загорівся російський військовий склад із запчастинами до безпілотників "Шахед-136". Вогонь знищив фюзеляжі, двигуни, системи навігації та тепловізійні відеокамери на суму 16 мільйонів доларів для виробництва 400 "Шахедів".

ГУР не взяло на себе відповідальність за пожежу, але зазначила, що "таємнича" пожежа знаменує чергову атаку на російську оборонно-промислову базу (ОПК).

Російське опозиційне видання "Астра" з посиланням на неназвані джерела повідомило 23 грудня, що вранці 22 грудня чотири українські безпілотники завдали ударів по Кадамовському полігону в Персіанівському Новочеркаську Ростовської області. Зокрема, Кадамовський полігон є найбільшим в Росії. У результаті удару виникла пожежа і вибухи на складі боєприпасів, розташованому на полігоні.

Джерела Astra в службі з надзвичайних ситуацій Ростовської області повідомили, що 22 грудня війська РФ збили українську ракету над військовим аеродромом у Міллерово Ростовської області, яка, як повідомляється, начебто не завдала шкоди.

Нагадаємо, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський відповів, де Росія може почати новий великий наступ. Наразі окупанти зосередженні на наступі в районі Покровська і Курахового.