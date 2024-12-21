Що суворо заборонено робити у Святвечір: важливі поради

Вечеря напередодні Різдва у родинному колі є дуже важливою.
Незабаром Україна святкуватиме одне з найбільших церковних свят - Різдво та Святий вечір, який йому передує. Вечеря у колі всієї родини є дуже важливою, а тому відбуватися має у дружній атмосфері, без конфліктів та гучних веселощів.
Що ще заборонено робити у Святвечір та які прикмети існують - у матеріалі ТСН.ua.
Увечері напередодні Різдва не можна:
- відмовляти у гостинності.
- займатися важкою роботою, рукоділлям чи шиттям, копати землю
- сваритися та з’ясовувати стосунки
- бути скупим
Перед святою вечерею не можна:
- їсти до появи на небі першої зірки.
- сідати за вечірню трапезу у брудному одязі
- багато розмовляти, виходити з-за столу чи з дому під час вечері
- хлопцю і дівчині не можна сидіти на кутах столу, щоб не залишитися без подружньої пари
Нагадаємо, у Святвечір потрібно ставити різдвяний дідух. Це житній, пшеничний або вівсяний сніп, який символізує добробут, гарний врожай і достаток.