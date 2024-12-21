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Що суворо заборонено робити у Святвечір: важливі поради

Що суворо заборонено робити у Святвечір: важливі поради

Кутя.

Вечеря напередодні Різдва у родинному колі є дуже важливою.

Незабаром Україна святкуватиме одне з найбільших церковних свят - Різдво та Святий вечір, який йому передує. Вечеря у колі всієї родини є дуже важливою, а тому відбуватися має у дружній атмосфері, без конфліктів та гучних веселощів. 

Що ще заборонено робити у Святвечір та які прикмети існують - у матеріалі ТСН.ua.

Увечері напередодні Різдва не можна:

  • відмовляти у гостинності.
  • займатися важкою роботою, рукоділлям чи шиттям, копати землю
  • сваритися та з’ясовувати стосунки
  • бути скупим

Перед святою вечерею не можна: 

  • їсти до появи на небі першої зірки.
  • сідати за вечірню трапезу у брудному одязі
  • багато розмовляти, виходити з-за столу чи з дому під час вечері
  • хлопцю і дівчині не можна сидіти на кутах столу, щоб не залишитися без подружньої пари

Нагадаємо, у Святвечір потрібно ставити різдвяний дідух.  Це житній, пшеничний або вівсяний сніп, який символізує добробут, гарний врожай і достаток.

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