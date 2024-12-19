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Кутя з рису на Різдво-2025: три найкращі рецепти

Кутя з рису на Різдво-2025: три найкращі рецепти

Кутя з рису

Три рецепти куті з рису на Святий вечір і Різдво.

Кутя з рису – це чудовий сучасний варіант традиційної страви, яка ідеально підійде для святкового столу на Святий вечір і Різдво. Ми зібрали три найсмачніші рецепти, які підкорять ваше серце та здивують гостей.

Кутю на Святвечір готують на воді та додають смачні пісні інгредієнти.

Кутя з рису з чорносливом і медом від Євгена Клопотенка

Цей варіант пропонує поєднання смаку ніжного рису з насиченим смаком чорносливу.

Інгредієнти:

  • Залийте рис водою в пропорції одна частина рису та дві частини води. Варіть рис 5 хвилин після закипання, потім вимкніть вогонь, накрийте кришкою і дайте постояти 15 хвилин.

  • Залийте мак окропом, залиште на 10 хвилин, а потім відкиньте на дрібне сито, щоб рідина стекла.

  • Чорнослив помийте і наріжте дрібним кубиком.

  • Волоські горіхи порубайте ножем.

  • До каструлі з рисом додайте запарений мак, чорнослив, волоські горіхи та 2 ст. л. меду. Перемішайте всі інгредієнти та додайте трохи теплої води для отримання бажаної консистенції.

Кутя з сушеною вишнею

Інгредієнти:

  • рис довгозернистий – 200 г
  • мак – 50 г
  • ліщина – 50 г
  • горіх волоський – 100 г
  • мед – 100 г
  • вишня сушена –  50 г

Приготування:

  • Мак залийте окропом і залиште на 10–15 хв. Злийте воду та розітріть його у ступці. Можна використовувати блендер, але краще у ступці.

  • Рис промийте в холодній чистій воді та варіть без кришки близько 7–8 хвилин. Готовий, не переварений рис, відкиньте на сито.

  • Горіхи посмажте на сковороді, після чого охолодіть і подрібніть ножем.

  • Мед розведіть 5 ст. л. теплої води.

  • Рис заправте всіма інгредієнтами, перемішайте та подавайте.

Кутя з рису з цукатами та апельсиновим соком

Оригінальний варіант із цитрусовою ноткою, який додає свіжості й аромату.

Інгредієнти:

Приготування:

  • Відваріть рис у пропорції одна частина рису, дві частини води до готовності, дайте охолонути.

  • Мак запарте окропом, перетріть у ступці.

  • Цукати наріжте дрібними кубиками.

  • Горіхи подрібніть ножем.

  • Змішайте рис із маком, цукатами та горіхами.

  • Мед змішайте з апельсиновим соком, додайте теплу воду та добре перемішайте. Заправте рис сумішшю.

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