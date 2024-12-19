Кутя з рису на Різдво-2025: три найкращі рецепти

Три рецепти куті з рису на Святий вечір і Різдво.
Кутя з рису – це чудовий сучасний варіант традиційної страви, яка ідеально підійде для святкового столу на Святий вечір і Різдво. Ми зібрали три найсмачніші рецепти, які підкорять ваше серце та здивують гостей.
Кутю на Святвечір готують на воді та додають смачні пісні інгредієнти.
Кутя з рису з чорносливом і медом від Євгена Клопотенка
Цей варіант пропонує поєднання смаку ніжного рису з насиченим смаком чорносливу.
Інгредієнти:
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Залийте рис водою в пропорції одна частина рису та дві частини води. Варіть рис 5 хвилин після закипання, потім вимкніть вогонь, накрийте кришкою і дайте постояти 15 хвилин.
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Залийте мак окропом, залиште на 10 хвилин, а потім відкиньте на дрібне сито, щоб рідина стекла.
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Чорнослив помийте і наріжте дрібним кубиком.
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Волоські горіхи порубайте ножем.
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До каструлі з рисом додайте запарений мак, чорнослив, волоські горіхи та 2 ст. л. меду. Перемішайте всі інгредієнти та додайте трохи теплої води для отримання бажаної консистенції.
Кутя з сушеною вишнею
Інгредієнти:
- рис довгозернистий – 200 г
- мак – 50 г
- ліщина – 50 г
- горіх волоський – 100 г
- мед – 100 г
- вишня сушена – 50 г
Приготування:
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Мак залийте окропом і залиште на 10–15 хв. Злийте воду та розітріть його у ступці. Можна використовувати блендер, але краще у ступці.
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Рис промийте в холодній чистій воді та варіть без кришки близько 7–8 хвилин. Готовий, не переварений рис, відкиньте на сито.
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Горіхи посмажте на сковороді, після чого охолодіть і подрібніть ножем.
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Мед розведіть 5 ст. л. теплої води.
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Рис заправте всіма інгредієнтами, перемішайте та подавайте.
Кутя з рису з цукатами та апельсиновим соком
Оригінальний варіант із цитрусовою ноткою, який додає свіжості й аромату.
Інгредієнти:
Приготування:
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Відваріть рис у пропорції одна частина рису, дві частини води до готовності, дайте охолонути.
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Мак запарте окропом, перетріть у ступці.
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Цукати наріжте дрібними кубиками.
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Горіхи подрібніть ножем.
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Змішайте рис із маком, цукатами та горіхами.
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Мед змішайте з апельсиновим соком, додайте теплу воду та добре перемішайте. Заправте рис сумішшю.
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