Кутя з рису на Різдво-2025: три найкращі рецепти

Три рецепти куті з рису на Святий вечір і Різдво.

Кутя з рису – це чудовий сучасний варіант традиційної страви, яка ідеально підійде для святкового столу на Святий вечір і Різдво. Ми зібрали три найсмачніші рецепти, які підкорять ваше серце та здивують гостей.

Кутю на Святвечір готують на воді та додають смачні пісні інгредієнти.

Кутя з рису з чорносливом і медом від Євгена Клопотенка

Цей варіант пропонує поєднання смаку ніжного рису з насиченим смаком чорносливу.

Інгредієнти:

рис жовгозернистий пропарений – 300 г

рис довгозернистий пропарений– 300 г

чорнослив – 50 г

горіхи – 50 г

мед – 2 ст. л.

мак – 3 ст. л.

Приготування:

Залийте рис водою в пропорції одна частина рису та дві частини води. Варіть рис 5 хвилин після закипання, потім вимкніть вогонь, накрийте кришкою і дайте постояти 15 хвилин.

Залийте мак окропом, залиште на 10 хвилин, а потім відкиньте на дрібне сито, щоб рідина стекла.

Чорнослив помийте і наріжте дрібним кубиком.

Волоські горіхи порубайте ножем.

До каструлі з рисом додайте запарений мак, чорнослив, волоські горіхи та 2 ст. л. меду. Перемішайте всі інгредієнти та додайте трохи теплої води для отримання бажаної консистенції.

Кутя з сушеною вишнею

Інгредієнти:

рис довгозернистий – 200 г

мак – 50 г

ліщина – 50 г

горіх волоський – 100 г

мед – 100 г

вишня сушена – 50 г

Приготування:

Мак залийте окропом і залиште на 10–15 хв. Злийте воду та розітріть його у ступці. Можна використовувати блендер, але краще у ступці.

Рис промийте в холодній чистій воді та варіть без кришки близько 7–8 хвилин. Готовий, не переварений рис, відкиньте на сито.

Горіхи посмажте на сковороді, після чого охолодіть і подрібніть ножем.

Мед розведіть 5 ст. л. теплої води.

Рис заправте всіма інгредієнтами, перемішайте та подавайте.

Кутя з рису з цукатами та апельсиновим соком

Оригінальний варіант із цитрусовою ноткою, який додає свіжості й аромату.

Інгредієнти:

рис – 200 г

цукати (ананас, апельсин) – 100 г

мак – 50 г

сік апельсиновий – 100 мл

мед – 2 ст. л.

горіхи – 50 г

Приготування:

Відваріть рис у пропорції одна частина рису, дві частини води до готовності, дайте охолонути.

Мак запарте окропом, перетріть у ступці.

Цукати наріжте дрібними кубиками.

Горіхи подрібніть ножем.

Змішайте рис із маком, цукатами та горіхами.

Мед змішайте з апельсиновим соком, додайте теплу воду та добре перемішайте. Заправте рис сумішшю.

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