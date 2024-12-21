Что строго запрещено делать в Святой вечер: важные советы

Ужин накануне Рождества в семейном кругу очень важен.
В скором времени Украина будет праздновать один из самых больших церковных праздников — Рождество и предшествующий ему Святой вечер. Ужин в кругу всей семьи очень важен, поэтому происходить должен в дружеской атмосфере, без конфликтов и громкого веселья.
Что еще запрещено делать в сочельник и какие приметы существуют — в материале ТСН.ua.
Вечером в канун Рождества нельзя:
- отказывать в гостеприимстве.
- заниматься тяжелой работой, рукоделием или шитьем, копать землю
- ссориться и выяснять отношения
- быть скупым
Перед святым ужином нельзя:
- кушать до появления первой звезды на небе.
- садиться за вечернюю трапезу в грязной одежде
- много разговаривать, выходить из-за стола или из дома во время ужина
- парню и девушке нельзя сидеть на углах стола, чтобы не остаться без супружеской пары
Напомним, в Святой вечер нужно ставить рождественского дидуха. Это ржаной, пшеничный или овсяный сноп, символизирующий благосостояние, хороший урожай и достаток.