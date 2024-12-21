Что строго запрещено делать в Святой вечер: важные советы

Ужин накануне Рождества в семейном кругу очень важен.

В скором времени Украина будет праздновать один из самых больших церковных праздников — Рождество и предшествующий ему Святой вечер. Ужин в кругу всей семьи очень важен, поэтому происходить должен в дружеской атмосфере, без конфликтов и громкого веселья.

Что еще запрещено делать в сочельник и какие приметы существуют — в материале ТСН.ua.

Вечером в канун Рождества нельзя:

отказывать в гостеприимстве.

заниматься тяжелой работой, рукоделием или шитьем, копать землю

ссориться и выяснять отношения

быть скупым

Перед святым ужином нельзя:

кушать до появления первой звезды на небе.

садиться за вечернюю трапезу в грязной одежде

много разговаривать, выходить из-за стола или из дома во время ужина

парню и девушке нельзя сидеть на углах стола, чтобы не остаться без супружеской пары

Напомним, в Святой вечер нужно ставить рождественского дидуха. Это ржаной, пшеничный или овсяный сноп, символизирующий благосостояние, хороший урожай и достаток.

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