Молдова не може збивати ракети та дрони РФ: аналітики назвали причину

Країна практично не здатна прикривати своє небо. Цю вразливість регулярно використовує Кремль для планування маршрутів ракет і дронів.

Молдова фактично не має власної протиповітряної оборони, тому їй нічим збивати російські ракети та дрони, які залітають в її повітряний простір під час атак РФ по Україні.

Про це пише Defense Express.

The Military Balance 2024 стверджує, що у Молдови є один зенітно-ракетний полк, що складається із трьох пускових установок ЗРК С-125. Однак Defense Express сумнівається у точності цих даних, оскільки є інформація, що в 2010-х роках Молдова продала через офшорні структури усі С-125.

Окрім того, країна майже не має систем для виявлення повітряних цілей. Лише 2023 року Молдова отримала першу сучасну РЛС, придбану в французької Thales, ймовірно — Ground Master 200.

"В армійській ППО Молдови фіксується наявність лише 28 установок ЗУ-23−2 та 11 гармат С-60, без жодного ПЗРК", - зазначають аналітики.

Що стосується авіації, то у країни є два Ан-2, шість Мі-8 та один навчальний Як-18.

Нагадаємо, під час масованого ракетного удару РФ по Україні 25 грудня одна з крилатих ракет Х-101 пролетіла 140 км через повітряний простір Молдови та Румунії, перш ніж впала на території України.

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий пояснив, що країна не має можливості перехоплювати нові типи ракет і безпілотників.

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