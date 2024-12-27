Молдова не может сбивать ракеты и дроны РФ: аналитики назвали причину

Страна практически не способна прикрывать свое небо. Эту уязвимость регулярно использует Кремль для планирования маршрутов ракет и дронов.

У Молдовы фактически нет собственной противовоздушной обороны, поэтому ей нечем сбивать российские ракеты и дроны, которые залетают в ее воздушное пространство во время атак РФ по Украине.

Об этом пишет Defense Express.

The Military Balance 2024 утверждает, что у Молдовы есть один зенитно-ракетный полк, состоящий из трех пусковых установок ЗРК С-125. Однако Defense Express сомневается в точности этих данных, поскольку есть информация, что в 2010-х годах Молдова продала через оффшорные структуры все С-125.

Кроме того, у страны почти нет систем для обнаружения воздушных целей. Только в 2023 году Молдова получила первую современную РЛС, приобретенную у французской Thales, вероятно – Ground Master 200.

"В армейской ПВО Молдовы фиксируется наличие только 28 установок ЗУ-23-2 и 11 орудий С-60, без ПЗРК", — отмечают аналитики.

Что касается авиации, то у страны есть два Ан-2, шесть Ми-8 и один обучающий Як-18.

Напомним, во время массированного ракетного удара РФ по Украине 25 декабря одна из крылатых ракет Х-101 пролетела 140 км через воздушное пространство Молдовы и Румынии, прежде чем упала на территорию Украины.

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый объяснил, что у страны нет возможности перехватывать новые типы ракет и беспилотников.

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