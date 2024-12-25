Пролет ракеты над Молдовой и Румынией: эксперт объяснил, что задумала РФ

Обозреватель отметил, что курс и маршрут ракеты закладываются и программируются заранее.

Пролет ракеты над Молдовой и Румынией во время атаки по Украине 25 декабря был провокацией со стороны России.

Такое мнение военный обозреватель Денис Попович выразил в эфире Radio NV.

Попович прокомментировал тот факт, что 25 декабря одна российская крылатая ракета пролетела 140 км в воздушном пространстве Молдовы, затем следовала по территории Румынии, а оттуда развернулась в направлении Черновцов.

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Обозреватель отметил, что курс и маршрут ракеты закладываются и программируются заранее.

"Я думаю, что этот маршрут был заложен в данную конкретную ракету. Но реакция от НАТО – она очевидно будет достаточно условного характера. Я не думаю, что это будет воспринято как нарушение каких-либо норм и будет иметь какой-то существенный эффект со стороны НАТО", – высказался Попович.

Он убежден, что пролет ракеты был провокацией со стороны россиян:

"И россияне могут это делать специально. Но они прекрасно понимают, что какой-нибудь существенной реакции не будет".

Напомним, Воздушные силы ВСУ сообщали, что во время массированной атаки по Украине одна из российских ракет залетела на территорию соседней Молдовы.

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