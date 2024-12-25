Проліт ракети над Молдовою та Румунією: експерт пояснив, що замислила РФ

Оглядач зауважив, що курс та маршрут ракети закладаються і програмуються заздалегідь.

Проліт ракети над Молдовою та Румунією під час атаки по Україні 25 грудня був провокацією з боку Росії. Але росіяни чудово розуміють, що якоїсь суттєвої реакції з боку НАТО не буде.

Таку думку військовий оглядач Денис Попович висловив у ефірі Radio NV.

Попович прокоментував той факт, що 25 грудня одна російська крилата ракета пролетіла 140 км у повітряному просторі Молдови, далі прямувала територією Румунії, а звідти розвернулася у напрямку Чернівців.

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Оглядач зауважив, що курс та маршрут ракети закладаються і програмуються заздалегідь. Водночас він висловив думку, що НАТО відреагує на інцидент доволі умовно.

"Я думаю, що цей маршрут був закладений в дану конкретну ракету. Але реакція від НАТО – вона очевидно буде доволі умовного характеру. Я не думаю, що це буде сприйнято як порушення якихось норм і матиме якийсь суттєвий ефект з боку НАТО", – висловився Попович.

Він переконаний, що проліт ракети був провокацією з боку росіян:

"І росіяни можуть це робити спеціально. Але вони чудово розуміють, що якоїсь суттєвої реакції не буде".

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що під час масованої атаки по Україні одна з російських ракет залетіла на територію сусідньої Молдови.

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