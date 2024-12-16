Це був провал: 15 найневдаліших вбрань зірок 2024 року

Зірки, хоч і користуються послугами стилістів, але іноді все ж таки допускають модні помилки.

Цей рік запам'ятався досить великою кількістю дивних вбрань серед знаменитостей і звузити коло до 15 було не так вже й просто, адже відомі особи виходили на публіку, іноді одягнені досить "дико" і надто недоречно.

Оскільки ми прощаємося з 2024-м, то пропонуємо озирнутися назад і згадати, хто з публічних людей припустився жахливих помилок на червоній доріжці, а також вибачимо їх і забудемо це жахіття. Сподіваємося, що 2025-го вони не повторюватимуть своїх помилок.

Нікола Коглан

Головна зірка серіалу "Бріджертони" абсолютно чарівна дівчина, але вибір її стилістами червоного вбрання для прем'єри нового сезону цього серіалу розчарував до сліз. Акторка з'явилася перед фотографами у вбранні від Stella McCartney з колекції осінь-зима 2023, який являв собою величезний жакет з довгими рукавами.

Нікола Коглан / Фото: Getty Images

Андреа Райсборо

Андреа любить неординарні вбрання, які привертають увагу, але ця чорна сукня з болеро від Jeremy Scott більше підійшла б для Met Gala, а не для вечірки Vanity Fair Oscars Party.

Андреа Райсборо / Фото: Associated Press

Doja Cat

Цього року співачка неодноразово дивувала виборами луків, але цей переміг у рейтингу дивацтв. На світський захід у Лос-Анджелесі вона прийшла у колготках, трусах та бюстгальтері, які доповнила шубою. У руці Doja Cat тримала келих.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Зої Салдана

Зірка "Аватару" мала досить милий вигляд у цьому бежевому вбранні від Chloe, проте воно стало справжнім провалом для неї. У цій сукні і чоботях вона прийшла на Met Gala — найгламурніший бал Нью-Йорка. Відповідно до заявленої теми "Сад часу" гості мали з'явитися у вбранні з квітковою тематикою. Її образ став головним розчаруванням вечора.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Мішель Єо

Лауреатка "Оскара" обрала для Met Gala теж не найвдаліше вбрання — срібну сукню від Balenciaga. Вона була зроблена з фактурної тканини і нагадувала фольгу для запікання.

Мішель Єо / Фото: Associated Press

Ума Турман

Відома акторка чомусь погодилася на пропозицію стиліста і одягла на захід GLAAD Media Awards це вбрання від бренду Agbobly. Зірка мала дуже дивний вигляд.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Єва Грін

Вбрання від бренду Iris Van Herpen, на жаль, личать далеко не всім і акторка Єва Грін потрапила до переліку цих невдах. Для червоної доріжки Каннського кінофестивалю вона обрала сукню складного дизайну та забарвлення з колекції осінь-зима 2022, яка не прикрашала її.

Єва Грін / Фото: Associated Press

Емма Коррін

Зірка серіалу "Корона", в якому зіграла молоду принцесу Діану, ймовірно, найчастіше з'являлася у дивних луках на публіці цього року. Однак виділити все ж таки хочеться це шоколадне вбрання від бренду Saint Laurent з колекції осінь-зима 2024, яке вона одягла на прем'єру фільму "Дедпул і Росомаха" в Берліні.

Емма Коррін / Фото: Getty Images

Найва Німрі

Іспанська акторка та співачка прийшла на прем'єру фільму "Дихай" у білій сукні-футболці від бренду Vaquera з колекції осінь-зима 2024, на якій був малюнок спідньої білизни. Вибір був досить незвичним.

Найва Німрі / Фото: Getty Images

Еддісон Рей

Американська зірка здивувала всіх, коли прийшла на MTV Video Music Awards у трусах та дивному бюстгальтері з підкладками. Також її образ доповнювала біла пачка та туфлі. Образ дівчини був від Miss Claire Sullivan.

Еддісон Рей / Фото: Associated Press

Алекс Консані

Модель і блогерка прийшла на захід CFDA Fashion Awards у чорній сукні від Area з колекції осінь-зима 2024 року. Дизайн її вбрання був виконаний у вигляді великої кількості рук.

Алекс Консані / Фото: Associated Press

Синтія Еріво

Зірка фільму "Wicked: Чародійка" обрала для прем'єрного показу цієї картини вбрання від Thom Browne, на жакеті якого були руки з пазурами, які стирчали.

Синтія Еріво / Фото: Associated Press

Джулія Фокс

Модель загалом не носить звичайний одяг або надто закриті речі, але її повністю прозора сукня від Dilara Findikoglu шокувала багатьох. Вбрання Джулії мало прозорі та мереживні вставки, а також було дуже тісним. Також вона відмовилася від спідньої білизни, коли носила цю сукню.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Біллі Айліш

Співачка вирішила трохи висміяти моду на червоній доріжці "Золотого глобуса", бо навіщо ще їй було одягати таке дивне вбрання. Вона відмовилася від звичного для себе "пацанського" стилю і одягла вбрання, яке було аж надто великим.

Біллі Айліш / Фото: Associated Press

Ріанна

Співачка явно хотіла виділятися на тлі інших зірок, але її бірюзове вінтажне вбрання від Christian Lacroix здавалося більш кумедним, ніж розкішним.

Ріанна / Фото: Associated Press

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