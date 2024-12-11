Про них говорили всі: 15 головних суконь 2024 року

Пропонуємо вам згадати найбільш яскраві та незвичайні вбрання зірок року, що минає.

2024 рік був однозначно часом, коли світові зірки активно намагалися вирізнитися на тлі своїх колег, тож обирали дуже незвичайне вбрання. Але деякі з суконь голлівудських дів особливо часто згадувалися і обговорювалися, іноді більше, ніж сам захід, на який вони їх одягли.

Джилліан Андерсон

Коли акторка з'явилася на червоній доріжці "Золотого глобуса", вона підкорила серця шанувальників та привернула загальну увагу. На знаменитості була біла сукня А-силуету, яку для неї створив на замовлення бренд Gabriela Hearst. Особливість вбрання полягала в тому, що вишивка на ньому була у вигляді жіночого статевого органу.

Джилліан Андерсон / Фото: Associated Press

Tyla

Молода співачка дебютувала цього року на Met Gala та викликала фурор. Річ у тому, що Tyla з'явилася на галавечорі у сукні зі справжнього піску, яку для неї створив директор Дому Balmain Олів'є Рустен.

Tyla / Фото: Associated Press

Принцеса Кейт

Після тривалої перерви у роботі принцеса Уельська вийшла на публіку – відвідала парад Trooping the Color у Лондоні. Вихід королівської особи став справжньою подією, як і її лаконічна біла сукня від Jenny Packham. Вбрання було не новим – для Кейт його перешили спеціально для заходу.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Мона Патель

Підприємиця індійського походження цього року також дебютувала на Met Gala і моментально стала однією з головних модних ікон. Вона одягла сукню від Iris Van Herpen, виконану на індивідуальне замовлення, але доповнила її унікальними кінетичними метеликами, які прикрашали її руки — вони рухали крилами.

Мона Патель / Фото: Associated Press

Блейк Лайвлі

Цього року акторка продемонструвала багато образів, але одним із найчудовіших стала гламурна вінтажна сукня від Versace з колекції прет-а-порте осінь-зима 2002. Колись таке саме вбрання носила Брітні Спірс.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Марго Роббі

Чарівна Марго з'явилася на "Золотому глобусі" в яскравій рожевій сукні з боа, яку для неї створив на замовлення Модний дім Armani Privé. Сукня була точною копією вбрання ляльки Барбі, яка надійшла у продаж 1977 року — модель називалася "Барбі Суперзірка" (Superstar Barbie).

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Майлі Сайрус

Співачка Майлі Сайрус отримала свою першу нагороду "Греммі" за пісню Flowers у ефектній золотій і повністю прозорій сукні, яка була створена Джоном Гальяно, який зараз працює в Maison Margiela. Вбрання — справжній витвір мистецтва, адже повністю зроблений вручну із золотих англійських шпильок, які скріплені між собою у складні візерунки.

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

Аріана Гранде

Вона вийшла до фотографів перед прем'єрним показом фільму "Wicked: Чародійка" у ніжній сукні від бренду Vivienne Westwood, яку вона носила у поєднанні з прикрасами Lorraine Schwartz. Сукня Аріани є відсиланням до фільму 1939 року "Чарівник країни Оз", де вперше з'явилася добра відьма Глінда і зла відьма Ельфаба. Глінда носила саме таку рожеву сукню. Грала цей персонаж тоді акторка Біллі Берк.

Аріана Гранде / Фото: Getty Images

Меган, герцогиня Сассекська

Дружина принца Гаррі знову спромоглася здивувати, але що цікаво — сукнею, яку вже носила раніше. Меган одягла червоне вбрання від Carolina Herrera, але цього разу вже без шлейфу.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Аня Тейлор-Джой

Акторка прийшла на прем'єру фільму "Дюна: Частина друга" у незвичайному вбранні від Модного дому Christian Dior, у якому нагадувала черницю.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Сідні Свіні

Акторка відвідала 35-ту щорічну церемонію вручення премії GLAAD Media Awards у гламурній сукні від бренду Miu Miu, яка була практично копією вбрання Джулії Робертс з фільму 1997 року "Весілля найкращого друга".

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

Емма Стоун

Цього року вона отримала "Оскар" і прийшла на церемонію у довгому вбранні від Модного дому Louis Vuitton. Сукня-бюстьє була однотонною, але фактурною — її повністю вкривав візерунок у вигляді пелюсток. Однак ця ексклюзивна сукня підвела зірку — у відповідальний момент на ній розійшлася блискавка.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Кім Кардашян

Срібна сукня американської телезірки від Maison Margiela була коштовною та ексклюзивною, але ніхто так і не зрозумів, навіщо вона доповнила її сірим кардиганом. Образ хоча й був розкішним, але став не найкращим серед інших вбрань, які вона одягала на Met Gala раніше, і викликав багато жартів.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Наомі Кемпбелл

Британська зірка вийшла на червону доріжку 77-го Каннського кінофестивалю в сукні від Chanel, якій на той момент було 28 років. Сукня була дуже символічною, оскільки є вінтажною і її на подіумі під час показу 1996 року в Парижі демонструвала публіці сама Наомі. Сукня була представлена брендом у колекції осінь-зима 1997 року.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Дженніфер Лопес

Після звісток про розлучення з Беном Аффлеком суперзірка з'явилася на кінофестивалі в Торонто у срібній сексуальній сукні з вирізами з боків та бантами. Вбрання було від Tamara Ralph і демонструвало публіці, що Лопес позбавилася татуювання, яке набила на честь Бена. Вбрання моментально охрестили "сукнею помсти".

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

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