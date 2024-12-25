Волонтера забрали представники ТЦК, коли він вивозив бабусю з Куп'янська

Харківський обласний ТЦК та СП на інцидент поки не відреагував.

У Харківській області представники ТЦК і поліції затримали волонтера, коли він вивозив бабусю із зони бойових дій.

Волонтер Тимур Алієв опублікував відео, як дорогою з Куп'янська, звідки він вивозив бабусю, автівку волонтера спинили поліція і військові ТЦК. У машині бабуся зауважила, що краще б поліцейського і ТЦКівця відправили на фронт, ніж волонтера, що ризикує життям задля порятунку цивільних.

"Я їм (ТЦК) показую (докази своєї волонтерської діяльності) – вони з цього сміються. Їм нецікаво", – каже Тимур Алієв.

Тимур розповів, що після 3 годин очікування його все ж забрали до відділку Чугуївського ТЦК. Проте чоловіка госпіталізувала "швидка", бо, як стверджує волонтер, у нього стався приступ астми. Тимур наголошує, що якщо мобілізувати всіх волонтерів, допомагати військовим і цивільним у зоні бойових дій просто не буде кому.

На Харківщині волонтера забрали представники ТЦК, коли він вивозив бабусю

Харківський обласний ТЦК та СП на інцидент поки не відреагував.

Користувачі соцмереж обурилися таким вчинком військкомату.

Раніше омбудсмен Лубінець розповів про гучний скандал із ТЦК на Волині.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.