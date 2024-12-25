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Волонтера забрали представители ТЦК, когда он вывозил бабушку из Купянска

Волонтера забрали представители ТЦК, когда он вывозил бабушку из Купянска

В Харьковской области хотели мобилизовать волонтера

Харьковский областной ТЦК и СП на инцидент пока не отреагировал.

В Харьковской области представители ТЦК и полиции задержали волонтера, когда он вывозил бабушку из зоны боевых действий.

Волонтер Тимур Алиев опубликовал видео, как по дороге из Купянска, откуда он вывозил бабушку, автомобиль волонтера остановили полиция и военные ТЦК. В машине бабушка заметила, что лучше бы полицейского и ТЦКовца отправили на фронт, чем волонтера, рискующего жизнью ради спасения гражданских.

"Я им (ТЦК) показываю (доказательства своей волонтерской деятельности) – они над этим смеются. Им неинтересно", – говорит Тимур Алиев.

Тимур рассказал, что после 3 часов ожидания его все же забрали в отдел Чугуевского ТЦК. Однако мужчину госпитализировала "скорая", потому что, как утверждает волонтер, у него случился приступ астмы. Тимур отмечает, что если мобилизовать всех волонтеров, помогать военным и гражданским в зоне боевых действий просто будет некому.

На Харьковщине волонтера забрали представители ТЦК, когда он вывозил бабушку

На Харьковщине волонтера забрали представители ТЦК, когда он вывозил бабушку

Харьковский областной ТЦК и СП на инцидент пока не отреагировал.

Пользователи соцсетей возмутились таким поступком военкомата.

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Ранее омбудсмен Лубинец рассказал о громком скандале с ТЦК на Волыни.

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