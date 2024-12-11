О них говорили все: 15 главных платьев 2024 года

Предлагаем вам вспомнить самые яркие и необычные наряды звезд года, который уходит.

2024 годы был однозначно временем, когда мировые звезды активно старались выделится на фоне своих коллег, поэтому выбирали очень необычные наряды. Но некоторые из платьев голливудских див особенно часто вспоминались и обсуждались, иногда больше, чем само мероприятие, на которое они их надели.

Джиллиан Андерсон

Когда актриса появилась на красной дорожке "Золотого глобуса", то украла сердца поклонников и привлекла всеобщее внимание. На знаменитости было белое платье А-силуэта, которое для нее создал на заказ бренд Gabriela Hearst. Особенность наряда в том, что вышивка на нем была в виде женского полового органа.

Джиллиан Андерсон / Фото: Associated Press

Tyla

Молодая певица дебютировала в этом году на Met Gala и произвела фурор. Дело в том, что Tyla появилась на гала-вечере в платье из настоящего песка, которое для нее создал директор Дома Balmain Оливье Рустен.

Tyla / Фото: Associated Press

Принцесса Кейт

После длительного перерыва в работе принцесса Уэльская вышла на публику - посетила парад Trooping the Color в Лондоне. Выход королевской особы стал настоящим событием, как и ее лаконичное белое платье от Jenny Packham. Наряд был не новым - для Кейт его перешили специально для мероприятия.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Мона Патель

Предпринимательница индийского происхождения в этом году тоже дебютировала на Met Gala и моментально стала одной из главных модных икон. Она надела платье от Iris Van Herpen, выполненное по индивидуальному заказу, но дополнила его уникальными кинетическими бабочками, которые украшали ее руки - они двигали крыльями.

Мона Патель / Фото: Associated Press

Блейк Лайвли

В этом году актриса продемонстрировала много образов, но одним из самых восхитительных стало гламурное винтажное платье от Versace из коллекции прет-а-порте осень-зима 2002. Когда-то точно такой же наряд носила Бритни Спирс.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

Марго Робби

Очаровательная Марго появилась на "Золотом глобусе" в ярком розовом платье с боа, которое для нее создал на заказ Модный дом Armani Privé. Платье было точной копией наряда куклы Барби, которая поступила в продажу в 1977 году, модель называлась "Барби Суперзвезда" (Superstar Barbie).

Марго Робби / Фото: Associated Press

Майли Сайрус

Певица Майли Сайрус получила свою первую "Грэмми" за песню Flowers в эффектном золотом и полностью прозрачном платье, которое было создано Джоном Гальяно, который сейчас работает в Maison Margiela. Наряд - настоящее прозведение исскуства, ведь полностье сделан вручную из золотых английских булавок, которые скрепленные между собой в сложные узоры.

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

Ариана Гранде

Она вышла к фотографам перед премьерным показом фильма "Wicked: Чародейка" в нежном платье от бренда Vivienne Westwood, которое она носила в сочетании с украшениями Lorraine Schwartz. Платье Арианы является отсылкой к фильму 1939 года "Волшебник страны Оз", где впервые появилась добрая ведьма Глинда и злая ведьма Эльфаба. Глинда носила как раз такое же розовое платье. Играла этот персонаж тогда актриса Билли Берк.

Ариана Гранде / Фото: Getty Images

Меган, герцогиня Сассекская

Супруга принца Гарри опять смогла удивить, но что интересно, платьем, которое уже носила ранее. Меган надела красный наряд от Carolina Herrera, но в этот раз уже без шлейфа.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Аня Тейлор-Джой

Актриса пришла на премьеру фильма "Дюна: Часть вторая" в необычном наряде от Модного дома Christian Dior, в котором напоминала монашку.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Сидни Суини

Актриса посетила 35-ю ежегодную церемонию вручения премии GLAAD Media Awards в гламурном платье от бренда Miu Miu, которое было практически копией наряда Джулии Робертс в фильме 1997 года "Свадьба лучшего друга".

Сидни Суини / Фото: Getty Images

Эмма Стоун

В этом году она получила "Оскар" и пришла на церемонию в длинном наряде от Модного дома Louis Vuitton. Платье-бюстье было однотонным, но фактурным - его полностью укрывал узор в виде лепестков. Однако этот эксклюзивное платье подвело звезду - в ответственный момент на нем разошлась молния.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Ким Кардашьян

Серебряное платье американской телезвезды от Maison Margiela было дорогим и эксклюзивным, но никто так и не понял зачем она дополнила его серым кардиганом. Образ хоть и был роскошным, но стал не самым лучшим среди всех остальных, нарядов, которые она надевала на Met Gala ранее и вызвал много шуток.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Наоми Кэмпбелл

Британская звезда вышла на красную дорожку 77-го Каннского кинофестиваля в платье от Chanel, которому на тот момент было 28 лет. Платье было очень символично, поскольку является винтажным и его на подиуме во время показа в 1996 году в Париже демонстрировала публике сама Наоми. Платье было представлено брендом в коллекции осень-зима 1997.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Дженнифер Лопес

После известий о разводе с Беном Аффлеком суперзвезда появилась на кинофестивале в Торонто в серебряном сексуальном платье с вырезами по бокам и бантами. Наряд был от Tamara Ralph и демонстрировал публике, что Лопес избавилась от татуировки, которую набила в честь Бена. Наряд моментально окрестили "платьем мести".

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

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