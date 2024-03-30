Бритни Спирс и Versace: вспоминаем три образа суперзвезды созданные знаменитым Модным домом

Это был культовый тандем, ставший очень узнаваемым. Обе знаменитости способствовали популярности друг друга.

Карьера Бритни Спирс началась, когда она была еще совсем ребенком, но поэтому уже к моменту 2000-х годов стала суперзвездой и, соответственно, одевалась у именитых брендов. Одним из самых знаковых ее сотрудничеств было из Донателлой Версаче. Певица часто носила платья Versace на светские мероприятия и можно сказать, что даже была музой модельера.

Самым знаковым образов Бритни от Versace было гламурное полупрозрачное радужное платье с асимметричным декольте.

Наряд имел только одну бретельку, полностью был расшит бисером и пайетками в замысловатые узоры. Спереди его украшало глубокое декольте.

Бритни Спирс / Фото: Associated Press

Платье Бритни надела во время шоу Донателлы, где та представила публике коллекцию весна-лето 2003.

Бритни Спирс / Фото: Associated Press

Бритни Спирс / Фото: Associated Press

Еще два знаковых гламурных платья от Versace Спирс носила в 2008 году на сцене церемонии вручения наград MTV Video Music Awards. Оба платья были короткими и расшитыми блестками.

Первый наряд Бритни - платье с ассиметричным подолом и декольте. Снизу юбка была зубчатой. Платье красиво сидело на фигуре.

Бритни Спирс / Фото: Associated Press

Бритни Спирс / Фото: Associated Press

Второй наряде Versace на этой церемонии - платье с халтером. Оно тоже было серого оттенка, но имело глубокое декольте и гламурную бахрому на юбке. Также его украшали пайетки и бисер.

Бритни Спирс / Фото: Associated Press

Бритни Спирс / Фото: Associated Press

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