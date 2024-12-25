Садовий відповів, чи служитимуть його сини в армії

На сьогодні старші сини львівського міського голови здобувають вищу освіту за кордоном.

Мер Львова Андрій Садовий запевнив, що його сини служитимуть у війську тоді, коли "прийде їхній термін".

Про це посадовець розповів у проєкті Наталії Островської "Дружина".

Садовий відповів, чи служитимуть в армії його сини, які зараз навчаються за кордоном.

"Вони дійсно навчаються, але якщо прийде їхній термін служити у війську, то вони будуть служити у війську. Це не можна, вибачте мене… Це обов’язок кожного чоловіка. Але поки їм ще там по 20 років, ну то хай здобудуть освіту. Тому що якщо вони будуть освічені, вони будуть більше користі, мені здається, для навіть української армії", – висловився мер Львова.

Дебютний випуск проєкту "Дружина" ви можете подивитись на Youtube-каналі ТСН: ПЕРШЕ ІНТЕРВ’Ю ДРУЖИНИ САДОВОГО: про синів за кордоном, уколи краси, бізнес і початок війни

Нагадаємо, сини Садового, які досягли призовного віку, замість армії вступили до закордонних закладів вищої освіти. Хоча мер заявляв, що в Україні служити мають усі – як чоловіки так і жінки.

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