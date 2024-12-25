Садовый ответил, будут ли его сыновья служить в армии

Мэр Львова Андрей Садовый заверил, что его сыновья будут служить в армии тогда, когда "придет их срок".

Об этом чиновник рассказал в проекте Натальи Островской "Дружына".

Садовый ответил, будут ли служить в армии его сыновья, которые сейчас учатся за границей.

"Они действительно учатся, но если придет их срок служить в армии, то они будут служить в армии. Это нельзя, простите меня… Это обязанность каждого мужчины. Но пока им еще там по 20 лет, ну пусть получат образование. Потому что если они будут образованы, они будут больше пользы, мне кажется, даже для украинской армии", – высказался мэр Львова.

Дебютный выпуск проекта "Дружына" вы можете посмотреть на Youtube-канале ТСН: ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ ЖЕНЫ САДОВОГО: о сыновьях за рубежом, уколах красоты, бизнесе и начале войны

Напомним, сыновья Садового, достигшие призывного возраста, вместо армии вступили в заграничные учреждения высшего образования. Хотя мэр заявлял, что в Украине служить должны все – как мужчины так и женщины.

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