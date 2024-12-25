Синоптики повідомили, яким буде січень в Україні

Температура повітря буде вищою, ніж зазвичай.

У січні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 0-3 градусів морозу, що на 1,5-2 градусів вище за норму.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 32-79 мм, що в межах норми.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що у січні середня місячна температура повітря становить 0-6 градусів морозу, в Криму від 1 градусів морозу до 4 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря - 23-37 градусів морозу, у Харківській, Дніпропетровській, Київській, Сумській областях та в Карпатах місцями 38-39 градусів, у Черкаській та Луганській областях місцями 40-41,9 градусів морозу, на півдні Криму 13-22 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 10-18 градусів тепла, в Криму до 21 градусів, у Чернігівській, Сумській області та на високогір′ї Карпат 8-9 градусів тепла.

Щодо опадів, то їх за січень випаде 32-79 мм, що є в межах кліматичної норми.

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