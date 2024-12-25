Синоптики сообщили, каким будет январь в Украине

В январе 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 0-3 градусов мороза, что на 1,5-2 градуса выше нормы.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 32-79 мм, что в пределах нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в январе средняя месячная температура воздуха составляет 0-6 градусов мороза, в Крыму от 1 до 4 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха – 23-37 градусов мороза, в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областях и в Карпатах местами 38-39 градусов, в Черкасской и Луганской областях местами 40-41,9 градусов мороза, на юге Крыма 13-22 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 10-18 градусов тепла, в Крыму до 21 градусов, в Черниговской, Сумской области и на высокогорье Карпат 8-9 градусов тепла.

Что касается осадков, то за январь их выпадет 32-79 мм, что есть в пределах климатической нормы.

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