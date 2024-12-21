Прогноз погоды на Рождество 25 декабря: чего ожидать

На Рождество, 25 декабря, антициклон принесет ясную погоду в Украине, но ночью на западе еще может быть мокрый снег.

На Рождество, 25 декабря, осадки будут постепенно прекращаться. Лишь ночью в западных областях местами еще возможен небольшой мокрый снег.

Об этом сообщила синоптикиня Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

По ее словам, 23 декабря в западных областях Украины ожидается небольшой мокрый снег. В восточных и юго-восточных областях пройдут слабые осадки, преимущественно в виде дождя. На остальной территории будет без осадков.

В понедельник температура воздуха в южной части, Днепропетровской и восточных областях ночью и днем будет +1°...+6°, а в Крыму вообще +6°...+11°.

Она рассказала, что 24 декабря температура на большей части территории Украины будет колебаться от -3 до +2°. Прохладнее всего ожидается в Карпатах, где температура упадет до -6°...-11°.

На протяжении всего дня погода будет определять атмосферный фронт с юго-запада, который принесет циклон из Балкан. На правобережье Украины ожидается небольшой дождь, а на западе страны мокрый снег. В других областях без осадков. Температура на западе ночью будет составлять от -1° до -6°, днем около 0°, что даст надежду на образование снежного покрова.

В северных областях температура ночью будет колебаться от +3° до -3°, днем от 0° до +6°. На остальной территории ночью ожидается от 0° до +6°, а днем от +3° до +9°, в Крыму — до +12°.

25 декабря, к Рождеству, антициклон с северо-запада будет вытеснять атмосферный фронт, и осадки постепенно прекратятся. Лишь в ночные часы на западе страны возможен небольшой мокрый снег, но днем на большинстве территории будет без осадков. Температура ночью будет от +1° до +6°, на западе — от -3° до +3°, а днем — от +3° до +9°, с некоторым похолоданием на западе и севере — от 0° до +6° °.

После 25 декабря погода на большинстве территории будет без осадков. Снег будет оставаться только в Карпатах и на западе, в частности, во Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. В Киевской области 24 декабря возможен дождь с мокрым снегом, но он, вероятно, быстро тает из-за плюсовой температуры.

Как сообщалось, Украину накроет потепление. Декабрь пересек свой экватор и ежедневно удивляет украинцев разной погодой — то заснежит, то дождет, то все замерзнет и дорога превращается в лед.

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