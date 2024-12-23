Херсонська ОВА спростувала чутки про наступ росіян: "Штурм правого берега – самогубство"

Хоча ворожі сили й демонструють активність на Запорізькому та Херсонському напрямках, це не означає готовності до повномасштабного штурму правого берега.

Херсонська обласна військова адміністрація офіційно відхилила повідомлення в медіа про можливий російський наступ на Херсон, називаючи такі дії самогубством.

Про це повідомив начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, передає 24 Канал.

Олександр Толоконніков підтвердив, що хоча ворожі сили й демонструють активність на Запорізькому та Херсонському напрямках, зокрема тренування та маневри, це не означає готовності до повномасштабного штурму правого берега, що мав би катастрофічні наслідки для нападників.

"Зараз, звісно, збільшення йде. Але це не означає, що вони кинуться правий берег штурмувати, тому що це самогубство", – пояснив Толоконніков.

Він також вказав, що російське міністерство оборони прибуло на лівобережжя Херсонщини до групи “Дніпро”, яка зосереджена на десантних операціях. Причина візиту пов’язана зі зростанням кількості самогубств серед російських військовослужбовців, що свідчить про їхнє усвідомлення безперспективності подальших бойових завдань і кризову ситуацію в російських військах.

Раніше повідомлялось, що дії російських військових на Херсонському напрямку мають вигляд відволікального маневру, а не реальної спроби створити плацдарм для наступу.