28 грудня — яке церковне свято, чому працювати цього дня забороняється

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 28 грудня, в православному календарі день пам’яті святих 2000 мучеників спалених у Никодимії. Святі 2000 мучеників, спалених у Нікомидії, є однією з великих груп ранніх християнських мучеників, які постраждали за свою віру під час гонінь на християн у Римській імперії. Подія сталася в Нікомидії (сучасний Ізміт у Туреччині), столиці провінції Віфінія, під час жорстоких гонінь імператора Діоклетіана (284–305 рр.), які розпочалися близько 303 року.

Діоклетіан видав укази, які вимагали від християн відмовитися від віри, поклонятися римським богам і приносити жертви імператору. Невиконання цього наказу вважалося зрадою і каралося смертю. За переказами, під час великого християнського богослужіння на Різдво, імператорські солдати оточили церкву, де зібралися близько 2000 християн. За наказом влади храм підпалили, і всі, хто був всередині, загинули у вогні, сповідуючи свою віру в Христа.

Ці мученики вважали за краще померти, ніж зрадити свою віру. Вони стали прикладом непохитності християнської віри в умовах жорстоких переслідувань. Ця історія нагадує нам про непрості часи ранньої Церкви та про те, як віра змогла надихати людей на подвиги.

Прикмети 28 грудня

Народні прикмети 28 грудня / Фото: Unsplash

Не лежить сніг на землі — наступного року погано вродять злаки.

Під час заходу сонця червоне небо — до снігопаду.

Дме північний вітер — чекайте на морози.

Що завтра не можна робити

Не можна лаяти чи бити коней — вони почнуть гірше працювати. Забороняється тяжка фізична праця, тому що вона принесе в ваше життя негаразди. Не слід ходити в гості — весь рік будете самотніми.

Що можна робити завтра

Цього дня традиційно співають різдвяні пісні, ходять від хати до хати і колядують. День також вважається вдалим для рукоділля та прядіння.

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