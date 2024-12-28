Астрологічний прогноз на 28 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати?Який одяг і прикраси надіти в роботі та любові?

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли таємне стає явним, а отримуємо відповіді на найзагадковіші питання. Необхідно контролювати сплески емоцій – вони можуть призвести до неприємних наслідків.

Символ дня: Жезл.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливий день: 9.

Щасливі кольори дня: ультрамарин.

Щасливе каміння дня: смарагд, адуляр.

За якусь частину тіла відповідає: ікри, кісточки, стопи.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня не є небезпечними і не тривалими, але можуть виникнути проблеми з кров'ю.

Харчування дня: харчування має бути різноманітним, але помірним, від картоплі та цитрусових треба відмовитись.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та ритуали, які використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими і швидко збуваються.

Табу дня: потрібно побоюватися будь-якого переохолодження — протягів, напоїв з льодом.

Цитата дня: «Тоді лише двох таємниць дотримуються, коли один її не знає»(Вільям Шекспір).

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