Астрологічний прогноз на 28 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати?Який одяг і прикраси надіти в роботі та любові?
Нинішня місячна доба має наступні характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли таємне стає явним, а отримуємо відповіді на найзагадковіші питання. Необхідно контролювати сплески емоцій – вони можуть призвести до неприємних наслідків.
Символ дня: Жезл.
Стихія дня: Вогонь.
Щасливий день: 9.
Щасливі кольори дня: ультрамарин.
Щасливе каміння дня: смарагд, адуляр.
За якусь частину тіла відповідає: ікри, кісточки, стопи.
Хвороби дня: хвороби нинішнього дня не є небезпечними і не тривалими, але можуть виникнути проблеми з кров'ю.
Харчування дня: харчування має бути різноманітним, але помірним, від картоплі та цитрусових треба відмовитись.
Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.
Магія та містика дня: можна проводити обряди та ритуали, які використовують магічну силу води.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими і швидко збуваються.
Табу дня: потрібно побоюватися будь-якого переохолодження — протягів, напоїв з льодом.
Цитата дня: «Тоді лише двох таємниць дотримуються, коли один її не знає»(Вільям Шекспір).
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