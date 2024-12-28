Астрологический прогноз на 28 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда тайное становится явным, а мы получаем ответы на самые загадочные вопросы. Необходимо контролировать всплески эмоций – они могут привести к неприятным последствиям.
Символ дня: жезл.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: ультрамарин.
Счастливые камни дня: изумруд, адуляр.
За какую часть тела отвечает: икры, лодыжки, стопы.
Болезни дня: болезни нынешнего дня не опасны и не продолжительны, но могут возникнуть проблемы с кровью.
Питание дня: питание должно быть разнообразным, но умеренным, от картофеля и цитрусовых нужно отказаться.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, которые используют магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и быстро сбываются.
Табу дня: необходимо опасаться любого переохлаждения – сквозняков, напитков со льдом.
Цитата дня: "Тогда лишь двое тайну соблюдают, когда один ее не знает" (Уильям Шекспир).
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