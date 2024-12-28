В Сумской области раздалось 120 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 66 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 120 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская общины.

Краснопольское общество: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва), минометные обстрелы (53 взрывов), атаки FPV-дронами (8 взрывов), пуски КАБов (4 взрыва). В результате удара получило ранение гражданское лицо, повреждены 8 жилых домов и лицей.

Великописаревское общество: зафиксирован обстрел НАР (17 взрывов), атака FPV-дронов (3 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (13 взрывов). В результате атаки произошло возгорание частного дома.

Миропольская община: 6 мин сбросили россияне на территорию общины.

Новослободская община: нанесена атака FPV-дрона (1 взрыв).

Путивльское общество: враг бил с FPV-дроном (1 взрыв).

Хотинская община: совершены атаки FPV-дронами (3 взрыва), минометный обстрел (7 взрывов).

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт рассказал о последствиях обстрела РФ для энергетики.

Кроме того, мы ранее информировали, что стали известны последствия атаки РФ в Житомирской области.

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