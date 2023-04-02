Возьмите на заметку: почему папоротник нельзя держать дома

Комнатный папоротник выглядит очень интересно, поэтому многие выращивают его в квартире. Но можно ли держать дома это растение — читайте в материале ТСН.ua.

Комнатный папоротник является довольно популярным растением для квартиры. Однако, прежде чем ее покупать и выращивать, следует убедиться, что у домочадцев нет на нее аллергии. Ведь папоротник в горшке может навредить таким людям. Все дело в специфическом запахе папоротниковых растений. Если его долгое время вдыхать, то это может вызвать приступы головной боли, головокружение, потерю сна и аллергические реакции.

Людям, верящим в народные поверья, также не стоит держать дома папоротник в горшке. Издавна считалось, что, глядя на листья растения, человек может "накручивать" себя, поэтому в доме будут появляться несчастья и беды.

Папоротник в горшке: чем опасен

Папоротник также выделяет споры, которые оседают на поверхности кожи и попадают в органы дыхания из воздуха. Для аллергеков и людей с кожными заболеваниями держать дома такое комнатное растение небезопасно. Она может вызвать не только раздражение на коже, но и приступы астмы. Опасно попадание спор в пищу — это может стать причиной расстройств пищеварения.

Если же вы все-таки хотите разводить дома папоротник, вазон нужно ставить там, где достаточно тусклое освещение и влажный воздух. Солнечные лучи это комнатное растение не любит. А еще папоротник нужно часто поливать.

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